為了緩解半導體供應鏈過度依賴亞洲的狀況，歐盟籌組下一代半導體聯盟，企圖提升先進製程技術水準，並以生產5至2奈米的晶片為目標，然而歐盟野心勃勃的計畫卻慘遭大廠英飛凌打槍，執行長Helmut Gassel直白表示，歐盟的想法對當地重要的汽車產業並無直接幫助，追求先進製程沒有任何好處。

美媒報導，歐盟的半導體發展計畫，以推動20奈米至10奈米的晶片設計與生產為主，同時訂下生產5至2奈米晶片的目標，這是三星與台積電都未達成的領域，同時歐盟也廣邀三星、台積電及英特爾赴歐設廠，提高先進製程技術，總投資規模上看500億歐元（約新台幣1.7兆元）。

然而歐盟充滿企圖心的計畫，卻無法獲得當地大廠青睞，Helmut Gassel說：「歐盟應該聚焦在成熟製程，而非先進製程，這對當地的產業沒有任何幫助。」

Helmut Gassel認為，目前歐洲對半導體的需求主要是汽車晶片，因此就算提升先進製程的能力，當地賴以維生汽車產業還是無法受惠，「從現在到未來5年，絕大多數的汽車無法使用20奈米以下的晶片，如果產品不需要更小的晶片，廠商也不會購買它，且每次提升製程水準，建設成本也會翻倍。」

事實上，不只英飛凌打槍歐盟計畫，意法半導體執行長Jean-Marc Chery也持反對看法，他說：「如果是以先進製程為主，我們沒有任何參與意願，這對我們的業務來說是微不足道的。」

與此計畫有關的歐盟市場專門委員Thierry Breton親上火線與廠商對話，他說：「我們是為下一階段的市場做準備，而且這種風潮來得比我們想像中還要快，如果其他國家已看到市場，我不懂為何我們還停留在原地。」

此外，極紫外（EUV）微影設備製造商艾司摩爾（ASML）認同歐盟的想法，執行長Peter Wennink表示，「新的計畫代表歐洲生產基地將進入全新局面，絕對有指標性意義。」

(中時新聞網)