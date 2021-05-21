20日是民進黨主席、總統蔡英文的就職5周年，但是面對水情吃緊、日前更出現兩度大規模停電，再加上疫情急遽升溫，國內民怨四起，更引發在野黨群起圍剿。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，520這一天，民進黨的負面聲量居然達到近一年來的高峰，主因是疫情爆發，兵荒馬亂，甚至還缺水、缺電、缺疫苗。

根據TPOC台灣議題研究中心監測民進黨近一年的負面聲量走勢，發現網友對於民進黨的不滿聲浪近一周可說達到了高峰，負聲量平均達35069則，較前段日子高出2.6倍，高過罷韓（6月7日）、監察院人事案爭議（6月28日），以及鬆綁萊豬進口（8月28日）。

TPOC台灣議題研究中心認為，民進黨負面聲量520達到高峰，主要是政府聲稱「超前部署」，但遇到疫情真正爆發時，卻兵荒馬亂，再加上缺水、缺電、缺疫苗。不僅網友對於民進黨的執政不買單，連在野的國民黨、民眾黨社群也群起圍攻。藍營社群、側翼短短一個禮拜累積近40000則留言批評。

國民黨台北市議員羅智強近一個禮拜在臉書砲轟民進黨貼文，已累積超過15000則留言附和，而抨擊政府疫情處置、疫苗短缺的貼文，也獲得超過56萬個讚；側翼「靠北民進黨」、「請民進黨還給中華民國一個公平正義」也分別有4975、1429則回文。台灣民眾黨臉書粉專也提出質疑：疫情急速升溫，蔡政府真的準備好了嗎？桃園諾富特飯店發生群聚感染，至今仍未有人為此負責；華航機組員檢疫措施從「5+9」到「3+11」的放寬過程，仍未見會議紀錄。

(中時新聞網)