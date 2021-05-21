員林市長游振雄發起消毒總動員令，一連3天全市大消毒，除了向環保局申請消毒水供各里免費索取，公所清潔隊也第三度出動進行全市重點區域和確診者足跡處所反覆大清消。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

公所清潔隊今年3月以來第三度出動進行全市重點區域和確診者足跡處所反覆大清消。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣府今天公布確診者的疫調足跡，主要都在員林市和北斗鎮。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣府昨天公布的確診者疫調足跡中，許多集中在員林市火車站前商圈。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣府昨天公布的確診者疫調足跡中，許多集中在員林市火車站前商圈。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣今年以來新冠肺炎確診者截至21日已達69例，其中光是「葡萄盤商傳播鏈」衍生就累積達59例，而近2日確診者疫調足跡出爐，包含會考考生在員林火車站前光明街商圈趴趴走，還有人連續1連5天每天大清早去爬百果山，員林市長游振雄表示21日起一連3天，將全市總動員大消毒。

員林市長游振雄表示，從3月起全市各里就開始輪流大消毒，本月以來也進行第二輪消毒，19日起清潔隊會再加強100多處重點區域反覆大清消，他也號召市民21日起連3天全市消毒總動員，公共區域交給清潔隊，居家環境尤其民凡接觸的地方，請市民使用稀釋漂白水反覆擦拭，消滅病毒。也歡迎各里踴躍自備容器到清潔隊領取消毒水使用。

根據衛生局近日疫調足跡，員林市包括茗人茶行、華成市場、永和豆漿店、神王火鍋店、員林高中、墊腳石圖書、動力主義、愛秀殼、NIKE（微笑運動用品）、愛迪達和百果山四百崁步道等12處。

包括家住埔心的國中會考考生至員林高中看考場，考完還在市區書局、運動用品店等逛街後，搭員林客運返家，該生為無症狀感染者，經擴大匡列接觸者後接受採檢確診為陽性，但CT值30幾，傳染力已不高。另有一名確診者則自5月12日至17日，幾乎天天大清早5時30分就前往員林百果山知名步道四百崁登山健身。

公所表示，感謝員林福寧宮及玉天宮捐贈10台背負式噴霧機給清潔隊，增添防疫、環境清消利器；公所已成立口罩糾察隊、清潔消毒隊及稽查隊，積極宣導防疫措施，強化民眾防疫觀念，減少感染風險。

(中時 )