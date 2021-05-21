彰化縣今年以來新冠肺炎確診者截至21日已達69例，其中光是「葡萄盤商傳播鏈」衍生就累積達59例，而近2日確診者疫調足跡出爐，包含會考考生在員林火車站前光明街商圈趴趴走，還有人連續1連5天每天大清早去爬百果山，員林市長游振雄表示21日起一連3天，將全市總動員大消毒。
員林市長游振雄表示，從3月起全市各里就開始輪流大消毒，本月以來也進行第二輪消毒，19日起清潔隊會再加強100多處重點區域反覆大清消，他也號召市民21日起連3天全市消毒總動員，公共區域交給清潔隊，居家環境尤其民凡接觸的地方，請市民使用稀釋漂白水反覆擦拭，消滅病毒。也歡迎各里踴躍自備容器到清潔隊領取消毒水使用。
根據衛生局近日疫調足跡，員林市包括茗人茶行、華成市場、永和豆漿店、神王火鍋店、員林高中、墊腳石圖書、動力主義、愛秀殼、NIKE（微笑運動用品）、愛迪達和百果山四百崁步道等12處。
包括家住埔心的國中會考考生至員林高中看考場，考完還在市區書局、運動用品店等逛街後，搭員林客運返家，該生為無症狀感染者，經擴大匡列接觸者後接受採檢確診為陽性，但CT值30幾，傳染力已不高。另有一名確診者則自5月12日至17日，幾乎天天大清早5時30分就前往員林百果山知名步道四百崁登山健身。
公所表示，感謝員林福寧宮及玉天宮捐贈10台背負式噴霧機給清潔隊，增添防疫、環境清消利器；公所已成立口罩糾察隊、清潔消毒隊及稽查隊，積極宣導防疫措施，強化民眾防疫觀念，減少感染風險。
(中時 )
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