110學年度大學個人申請分發結果昨(20)日公布，大葉大學有35個招生系組招生率百分百，招生名額使用率高達94.37％，獲分發人數956人，名列彰投雲嘉大學第一，無獨有偶，慈濟科技大學110學年度4年制護理系新住民子女單獨招生面試結果公布，共錄取50名考生，相當於求學4年不用負擔學雜費、住宿、伙食、服裝、實驗、教科書等費用，每月還能領5,000元的零用金，畢業後即可進入慈濟醫療體系求職，等於未來就業的保證。

大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學連續13年獲教育部教學卓越計畫及高教深耕獎勵，是一所教學卓越、與產業緊密連結的大學，一方面提供學生跨領域學習的環境，另一方面為產業提供新時代人才，今年個申分發繳出亮眼的成績，顯見大葉大學的辦學成果已深受考生和家長肯定。

梁卓中指出，學校因應中彰投產業特質，建置了鍍膜研發基地、美粧品與醫美特色研發基地、製茶技術暨產品研發基地、高齡長照與智慧輔具研發基地、人工智慧研發基地、輕量化電動載具研發基地、保健食品研發基地7大特色研發基地，學生在學期間就有機會參與產學計畫，培養產業DNA，不論升學或就業，都是炙手可熱的人才。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，4年制護理系新住民子女專班，平均每1名學生讀書4年，慈濟基金會需補助687,038元，共錄取50人。為了避免弱勢學子因身份或家境差異，導致同儕排擠、對立或衝突，學校刻意將一般生、原住民學生、新住民子女共同編班，學習接觸不同族群、尊重多元文化。

以慈濟科大護理系為第一志願、來自金門的錄取考生吳思嫻坦言，一度擔心新冠肺炎疫情嚴重，導致無法來台面試，新住民子女專班有公費和零用金，連日常生活開銷都不用和家裡伸手拿錢了，十分開心。

就讀樹林高中普通科的錄取考生梁桂綺表示，慈濟科大護理課程扎實、注重實作，又能為家裡省錢，簡直一舉多得。即使已正取銘傳大學生物科技系食品生技組、慈濟大學分子生物暨人類遺傳系，仍以慈濟科技大學護理系為第一志願，家人也十分支持。

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(中時新聞網)