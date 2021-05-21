大田(8924)下午參加櫃買中心業績發表會，歐美疫情緩和後，高爾夫球場擊球人數大增，國際品牌球具業者開始追單，目前美國與日本客戶都大量下單，第2季訂單全滿，目前產能已滿載，業績表現可望優於首季。

大田精密2021年第一季營收14.22億元，毛利率31.08%，季增7個百分點，年增10.18個百分點，稅後純益3.25億元，年增8.16倍，每股純益3.88元。

第二季為高球傳統淡季，不過，大田4月營收寫下2011年12月以來新高，也為同期新高紀錄，達6.36億元，較去年同期倍增，呈現淡季不淡的情形。大田表示，目前高爾夫產業前景持續看好，淡季不淡，接單暢旺，訂單滿手且產能滿載，未來業績審慎樂觀，期待再創新一波亮麗的收益表現。

目前大田主要客戶包括PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重5成。

(時報資訊)