根據台灣證券交易所統計，21日發行量加權股價指數收盤為16302.06點，較上周上漲474.97點，漲幅約為3.00％，產業別指數全面上漲，以航運類指數上漲17.95％為最大，以觀光類指數上漲0.17％為最小。

本周集中交易市場總成交金額為2兆2512.82億元，全體上市股票成交金額為2兆1663.46億元，股票成交量周轉率為5.76％，成交金額前三名為，第一名半導體類，第二名航運類，第三名鋼鐵類。成交量周轉率前三名產業為，第一名航運類的26.39％，第二名光電類17.72％，第三名，鋼鐵類17.11％。

累計今年年初開盤迄今共89個交易日，集中市場總成交金額為35兆5,593.41億元，市場日平均成交金額為3995.43億元，21日全體上市公司市場總值為新台幣49兆8146.20億元，較上周市值48兆3749.19億元，增加1兆4397.01億元，增幅約為2.98％。

(旺報 )