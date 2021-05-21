由於疫情衝擊，眾多產業深受影響，生活型態的改變，讓網購及宅經濟商機激增同時，亦讓與民生息息相通的智慧物流業需求倍增，業績逆勢成長，物流業景氣指數及倉儲指數齊升，「2021年全球投資人意願調查」顯示，倉儲物流躍升為投資的第二選項。眾人趨之若鶩的職缺怎麼擠？有熱心網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享參加物流業的筆、面試過程，想不到的考題都在這。

文中，網友點出「開門」第1關，寄線上履歷，更要下載公司制式履歷填好填滿後以限時回郵方式寄回公司後等待通知。半個月後就收到通知，1天筆試1天面試。

到考場報到，記得要攜帶通知信要求的身分證明文件、筆試暨面試通知書。筆試當天考心算（10分鐘）、適職測驗（40分鐘）、英文（50分鐘）。

心算有5題，大約是9位數好幾個，相加得總和。適職測驗題目為問題，包括「期望的薪資是多少，您會怎麼分配您的薪資？」、「如果您遇到同行相爭 且是你的親友 您會怎麼處理？」、「未來規劃」、「公司在海外有設點，如果派駐您前往 您能接受嗎？」。最後，英文則是考約50題像多益題型。

面試當天是4位1組，然後會有一堆圖片請考生抽，說要英文看圖說故事。每個人抽到的圖片不同，原PO抽到是信用卡機及感應器，還有一隻智慧型手機。面試時是4人依序問，有4位面試官，3位以中文問，1位用英文問圖卡上的問題。當中有針對履歷、自我介紹來詢問，其中還問到「你認為的業務什麼是什麼？」在歷經筆、面試後約7天後就收到體檢通知，不過原PO最後因個人因素無法前往。

無論看圖說故事、小組討論戲劇演出、還是問「你是一個海盜船長，你的船員要投票決定怎麼分配搶來的金塊？」等諸如此類的創意問題，這種前無古人，後無來者的問題，考驗著求職者的反應及機智。1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職要靠學歷、實力，還要有資訊彙整力，若能善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開不知道的雷點，並獲悉有利於面試現場的種種訊息，皆可備戰面試，提高錄取機會。

(中時新聞網)