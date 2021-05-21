大陸男星黃曉明從出道就以帥氣小生外型圈粉無數，近年在大銀幕有亮眼成績外，更多次獲獎演技受到肯定，但也經常被質疑邁入中年，已不是當年男神；最近黃曉明到天津參加公益活動，結束後直接搭地鐵，有路人拍下野生黃曉明，零修圖真實狀態在網路上引起討論，竟一票網友哀勸「別再瘦下去了」。

黃曉明今（21）日受邀出席天津公益活動，穿著一襲黑色休閒西裝，側拍照看見他下顎線條相當纖細好看，隨便一個微笑就能迷倒眾人；而活動結束後黃曉明和身邊工作人員一起搭地鐵，戴著口罩站在車廂內，吸引許多乘客目光，也有不少人紛紛搶拍野生黃曉明。

黃曉明參加公益活動，側拍模樣相當帥氣。(圖/ 摘自微博)

有網友分享偶遇搭地鐵的黃曉明，43歲真實狀態保持那麼好令許多人佩服。(圖/ 摘自微博)

有網友把野生黃曉明的照片分享到微博，43歲零修圖狀態的他，保養超好的高顏值讓網友很震撼，「再一次扛住了路人鏡頭」、「曉明哥的狀態真不錯，一如既往還是那麼帥」、「一點都不油膩」、「好羨慕可以和曉明哥偶遇的人」、「說30歲我都信」、「遠遠地看著都閃閃發光的曉明哥」。

不過，也有粉絲看了很心疼，「明不耍帥的時候是帥的，就這樣別再瘦了」、「他好像刻苦健身來著，真的變化好大」；原來黃曉明為了在鏡頭前有好的狀態，一直很積極管理體態，無論是運動還是飲食，而且他也經常因電影角色需求，忽胖忽瘦，敬業態度讓眾人相當佩服。

(中時新聞網)