國內新冠肺炎疫情擴散，南投縣觀光處彙整縣內各風景區休園或暫停營業情形，也呼籲民眾共體時艱，防疫期間盡量待在家裡，不要任意移動或到前往公共場所，降低群聚感染風險。

竹山瑞龍瀑布園區，及竹山梯子吊橋(天梯) 即日起封閉，至南投縣政府公布開放日；清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋、埔里鎮地理中心碑、埔里鎮鯉魚潭都是休園至5月28日。

九族文化村、泰雅渡假村及杉林溪森林生態渡假園區，日月潭國家風景區管理處所屬向山遊客中心、伊達邵遊客中心、埔里遊客中心、車埕遊客中心、向山日升月恆藝廊，參山國家風景區管理處松柏嶺遊客中心關閉至5月28日。

東勢林區管理處合歡山森林遊樂區，關閉室內場域，住宿亦暫停；南投林區管理處奧萬大國家森林遊樂區暫停營業、九九峰森林步道封閉，至5月28日。

台大實驗林管理處溪頭及鳳凰自然教育園區，暫停一般遊客入園，僅接受已預訂園區內住宿旅客入園，未來將視疫情提早或延後園區開放日期；下坪自然教育園區，暫停所有遊客入園，未來將視疫情發展狀況，公告園區開放日期；台大山地實驗農場梅峰農場，營隊活動全部暫停；翠峰農場（卡爾小鎮）暫停營業至5月28日。

中興大學林管理處惠蓀林場，因森林火災已休園。清境農場、清境國民賓館及小瑞士，暫停營業至5月28日。國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區，及鳳凰谷鳥園生態園區，6月8日前暫停開放。

竹山鎮公所竹山菸葉館，7月20日前暫停營業；竹山文化園區5月28日前暫停營業。南投市猴探井天空之橋，暫停營業至5月28日。信義鄉坪瀨琉璃光之橋休園到5月28日。

國立台灣工藝研究發展中心園區閉館，開館日視疫情發展而定。水里蛇窯暫停營業至5月28日，埔里元首館5月28日前暫停營業。

(中時 )