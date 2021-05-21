台大雲林分院為保留醫療量能，5月21日晚上8時起至6月1日上午8時止，暫停關閉虎尾院區急診室，規畫設立雲林社區新冠肺炎採檢站，協助有疑慮的民眾進行社區採檢，以降低周邊醫院急診因負擔大量無症狀採檢病人造成的壓力。

台大醫院雲林分院表示，為保全該院重度級急救責任醫院的醫療能量，實施分艙分流的排班政策，確保醫護人員與病人的安全，兩院區人員必須調度運用，在雲林縣衛生局同意下，暫時關閉虎尾院區急診室，若有緊急醫療需求，請民眾先行前往斗六院區其他鄰近地區之醫院。

另外，虎尾院區復健治療自5月24日至5月28日亦暫停服務，呼籲民眾非緊急、非必要，暫時不要到醫院，以減少醫院負荷及群聚感染的風險。

台大雲林分院表示，因應中央疫情指揮中心疫苗供貨調度，該院自19日起疫苗接種以第一類醫護人員優先接種，暫停民眾公費或自費接種，原有預約疫苗施打的民眾，將視疫苗配送情形再行公告是否如期接種。

(中時 )