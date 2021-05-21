花蓮縣政府今下午公布案2888在花蓮的活動史。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎疫情延燒，一名確診的花蓮籍男子，20日搭乘台鐵太魯閣號278次，自七堵返花蓮，途中從8車10號，又換成4車10號。花蓮縣府今下午公布這名案號「2888」確診男子縣內足跡，從花蓮火車站搭計程車回吉安鄉住家，並在吉安大亞書局取機車鑰匙，之後騎機車到吉安鄉麥當勞外帶餐點，結束後即返家。現已匡列4名家屬及1名計程車司機住進防疫旅館。呼籲曾出入相關場所者進行自我健康管理，若身體發現異狀，儘速就醫，並告知接觸史。

這名男子於基隆從事建築工班，因其他工班有人染疫，被老闆要求全數採檢，18日到萬芳醫院篩檢，醫院表示3天後沒接獲通知，就表示檢驗為陰性，不會再另行通知，不料，他在等待3天沒有接獲通知，便在結果出爐前，20日休假搭台鐵278次太魯閣號自七堵返回花蓮，結果他一回到花蓮，便接獲確診通知。

衛生局長朱家祥表示，檢驗3天是以72小時計，但男子以日數算，以為第三天且無症狀，因此搭20日上午九時40分從七堵上車搭太魯閣號回到花蓮，11時30分抵達花蓮火車站，途中從8車10號，又換成4車10號。

下火車之後，搭乘計程車回到吉安住處，11時40分到達吉安鄉家中，12時59到13時走路至吉安鄉大亞書局，拿機車鑰匙，13時10分至13時20分，騎乘機車到吉安麥當勞外帶餐點返家給孩子吃。

當天下午2時20分，縣府接獲北管局通知，衛生局即在下午三時到男子家中，接到醫院住進負壓隔離病房，並匡列家人4人、計程車司機1人到防疫旅館隔離，男子的足跡點都已消毒。

朱家祥說，男子並無症狀，根據說法全程配戴口罩，並無去過其他公共場所。呼籲曾出入上述地點的相關場所者，應該進行健康管理，如果出現腹瀉、嗅覺異常 等相關症狀的時候，應配戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具，並向醫院表達接觸史。

台鐵花蓮運物段長吳金添表示，所有車站、列車皆已加強消毒頻率，相關人員會要求作好自主健康管理。受到疫情衝擊，加上20日並非假日，列車載客數不多，而依據規定，乘客也都會戴口罩、禁止飲食，降低感染風險。

另外，有關疫情持續擴大，是否宣布觀光客不要來到花蓮，縣府秘書長張逸華表示，防疫全國進入3級警戒，中央疫情指揮中心特別提到，當全國進入三級，包括防疫做法一致、說法一致、腳步一致，所以要不要如同「封城」，拒絕觀光客到花蓮，中央沒有下達這個指示之前，花蓮縣政府均依照中央全國同步進行。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )