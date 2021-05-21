實力派創作歌手邱鋒澤，因在娛樂節目中展露頭角，創作演唱的單曲點閱均破百萬，網路知名度大開，讓他在年輕族群間擁有高人氣，近日更與人氣開架品牌SEXYLOOK西西露合作，擔任品牌代言人。

邱鋒澤近期驚喜宣布擔任人氣開架品牌SEXYLOOK西西露2021年最新代言人，在五堅情團體中公認皮膚最好、零死角的他，平常最注重清潔洗臉，也是SEXYLOOK西西露品牌的洗面乳愛好者，在2021年會透過西西露，呈現給大家各種不同的全新面貌。

邱鋒澤首次跨界代言人氣保養品牌SEXYLOOK西西露潔顏系列，對於首次代言洗面乳，邱鋒澤坦言十分興奮，笑稱終於有品牌看上他真的是團體的顏值擔當，也感謝品牌對於他的信任及給予所有支持。邱鋒澤期待透過這次的代言，傳達西西露自信活潑的形象，鼓勵大家勇於嘗試、找出自信，找到屬於最適合自己的SEXYLOOK。

邱鋒澤分享自己的好膚質養成秘訣，平常最注重清潔洗臉。（圖／品牌提供）

人氣開架品牌SEXYLOOK西西露以年輕、活力、自信為品牌形象，成功推出多款超強口碑面膜及酵素洗顏系列，在網路上創造超高的討論度。今年5月全新推出保養型泥洗顏系列，來自最新日本潔顏技術，將21%保養礦物泥、仙人掌萃取、三重玻尿酸等功效緊密結合，調配出溫和親膚完美比例配方，讓保養成分更吸收。

SEXYLOOK「泥洗顏」取代繁瑣費時的傳統泥膜清潔，洗臉間同時兼顧保養功能，輕柔細緻泡沫，先深層清除毛孔髒污，再注入精華成分，解決最在乎惱人的黑頭毛孔問題，除了可以天天洗淨，也可以每週薄敷 60秒鐘，溫和不刺激，洗後不緊繃、不乾澀，無酒精、無礦物油、無MI防腐劑添加，任何肌膚都適用。

SEXYLOOK西西露泥洗顏系列，可當做泥膜敷臉，也可當做洗面乳使用。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/6/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)