疫情嚴峻 警政署長、新北警察局長、三重副區長連袂宣導（三重警分局提供／戴上容新北傳真）

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央及地方齊力防疫，內政部警政署署長陳家欽、新北市警察局局長黃宗仁及三重區副區長林偉雄於今21日下午聯袂出動至三重區較易群聚的大同公園、重新橋下全民計程車停車場及力行果菜市場等處所實施防疫宣導，到大同公園時恰好遇到10幾個民眾群聚，陳署長呼籲民眾要全力配合防疫措施，事後並慰勉執勤員警執勤辛勞及防疫安全，要以最嚴謹態度面對疫情。

鑒於全國目前已進入第3級防疫警戒，戶外活動的民眾應維持社交距離，攤商也使用食品遮罩以減少接觸機會，並藉由提高清潔及消毒頻率及鼓勵外帶等全力配合防疫；另對於重新橋下全民計程車休息站的防疫作為稱許有加，眼前的防疫管理相當自律。叮嚀民眾室內部分除保持社交距離，另須儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以勤洗手配戴口罩等方式，保護自己及他人。

局長黃宗仁也要三重分局落實「現階段全國防疫因應措施，包括歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、健身房、遊藝場所等休閒娛樂場所應關閉；宗教活動停止進香團與繞境，寺院、教堂內活動採實聯制並保持社交距離；全國中小學停止對外開放；社團活動停止交接，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定。」三重分局長林故廷也當場應允將率三重分局團隊全力應戰本次嚴峻的疫情。

(中時 )