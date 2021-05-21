隨著美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，資金活水大量釋出到市場上，加上亞洲國家率先經濟復甦，導致亞幣升值壓力不斷，亞股先是收復跌勢，然後創下新高紀錄。然而，隨著東亞多地疫情重燃，打擊當地經濟復甦進度，導致部分亞股出現大幅回檔，加上甚至匯市也出現波動，外媒報導指出，泰銖可能出現龐大貶值壓力。

新台幣匯價近幾周受到股市大幅回檔影響，一度貶回28元關卡，隨著本周台股強力反彈，21日收漲259點，新台幣匯率同步走升，終場收在27.94元，升值7.2分，成交金額10.79億美元。

據《曼谷郵報》(Bangkok Post)報導，泰國開泰銀行(Kasikornbank)5月17日至21日，泰國SET綜合指數上市公司配發現金股息，估計約187億泰銖，下周將發放65.3億泰銖現金股利，開泰銀行認為，這些外資在領完股息之後，可能就把現金匯回母國，為泰銖帶來更大貶值壓力。

泰股今年除權息時間集中在3月至5月，其中在4月19日至23日，外資匯出約206億泰銖，幅度創下高峰。開泰銀行資本市場研究主管Kobsidthi Silpachai指出，今年6月底，泰銖可能會貶值至31.1兌1美元。

泰股今年除權息期間集中在3月至5月，4月19日至23日這段期間，外資匯出股息金額達到206億泰銖，創下高峰。

開泰銀行資本市場研究主管Kobsidthi Silpachai稱，該行預測，今年6月底前，泰銖將保持疲弱，可能落在31.1兌1美元，今年以來已經貶值將近5%。最新報價，泰銖目前匯價為31.37兌1美元，泰銖與新台幣匯價則是0.8907兌1新台幣。

泰國相當倚賴外國旅遊收入，2018年貢獻經濟1,000億美元，約占泰國經濟20%，但隨著疫情擴散衝擊全球經濟，導致旅遊業相當悽慘，泰國經常帳盈餘從2019年12月的382億美元，2021年3月僅剩39億美元，更導致泰銖持續走貶。

開泰銀行認為，泰國政府將在6月實施大規模疫苗接種計畫，預估旅遊業有機會在下半年復甦，加上全球經濟復甦帶動出口成長，預料下半年也有機會推升泰銖來到29.75~29.80區間。

台灣同樣因應疫情，金管會表示，配合指揮中心5月19日公布提升全國疫情警戒至第三級，同步加嚴防疫限制，公開發行公司自110年5月24日起至6月30日止，停止召開股東會，違規開罰1.5萬元，預計召開股東會之上市櫃及興櫃公司計1,931家。

此為，台股史上首次股東會延期，除了影響部分爭取經營權的董事會之戰，企業的股息也大多要等到股東會之後才會通過，可能從過往的8~9月配息旺季，往後延1至2個月。

(中時新聞網)