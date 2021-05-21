台北市議員徐立信21日表示，在建國高架橋下的計程車司機休息站，也是俗稱的「司機俱樂部」，有許多運將沒戴口罩，甚至聽說有運將已出現症狀，但卻因為沒有繳健保費而不敢就醫，擔心「司機俱樂部」恐成為疫情最大破口。

徐立信表示，有些運將以車為家、甚至沒有家人，是社會最底層的人，在防疫期間休息站少則數十人、多則上百人聚集，運將口罩沒戴、聚賭聊天，或休息睡覺車窗大開，已成為三不管地帶。根據徐公布的錄影畫面，發現除了有些運將在吃飯或抽菸時沒戴口罩外，的確有少數人未戴口罩，但休息站的人車已比疫情爆發前銳減不少。

北市公運處長常華珍表示，市府在15日宣布提升為三級警戒時，就已將休息站的室內空間關閉，每天上、下午都會派員巡視宣導，並加強戶外衛浴、廁所的清潔，做好防疫準備。

常華珍表示，21日上午國軍化學兵已到休息站完成清消，目前為止並未發現有人未戴口罩的情形，運將若違反防疫規定，公運處將會開罰。此外，司機如果是關懷對象，也會轉介給社會局提供協助。

(中時 )