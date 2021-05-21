享譽盛名的賓州大學華頓商學院（Wharton School of Business）表示，獲得校友捐贈價值500萬美元的比特幣，並已立即套現，此為這家常春藤名校所收到最大一筆加密貨幣捐款。

華頓商學院院長詹姆斯（Erika James）20日（周四）發表聲明表示，該筆匿名捐款將作為學院內金融科技中心所用，同時也象徵大學捐款模式進入的新時代，為學生提供在明日成為金融領袖的機會。

賓州大學發展與校友關係資深副校長澤勒（John Zeller）受訪時表示，這是今年1月收到校友首度捐贈加密貨幣之後，又再度收到加密貨幣。

澤勒指出，捐給學校的比特幣已透過紐約數位投資集團（NYDIG）立即出售，後者為替代資產管理公司Stone Ridge的比特幣子公司。賓州大學選擇NYDIG作為合作夥伴，部分是因為該校希望避免建立自己的錢包，藉由與該公司合作便於盡職調查。

價值500萬美元的比特幣捐款將用於華頓商學院史蒂芬金融創新中心（Stevens Center for Innovation in Finance）。

(工商 )