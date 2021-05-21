中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21日）針對全台三級警戒，餐廳內用須採實聯制，與梅花座保持社交距離，若無法執行不得內用，遠東百貨抗疫優先，配合縣市政府規定，台中大遠百、高雄大遠百明（22日）起暫停內用。

高雄大遠百同步推出「美味速利便」供顧客訂餐。（遠百提供）

高雄大遠百同步推出「美味速利便」供顧客訂餐（高雄大遠百美味速利便 (google.com)），不用入館即可在1樓大門入口取餐，以更加便捷的取餐方式搭配優惠，服務消費者。台中大遠百館內各餐廳已經與外送平台合作，並提供外帶優惠活動，包含館內辛苦上班的專櫃人員與同仁，也享有員工便當餐的優惠。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )