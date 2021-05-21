周五公布的一項調查數據顯示，歐元區本月的商業活動加速，增速來到近3年新高；服務業加入推力，加強了已蓬勃發展的製造業活動。

隨著更多企業加入重啟行列，歐元區IHS Markit PMI綜合指數從四月的53.8的終值，攀升到五月的56.9初值。此為自2018年2月以來最快的增速，並遠高於50。

據路透上周的調查顯示，歐元區本季度經濟將成長1.4%；該調查還在上個月下調全年剩餘時間的經濟成長預測。

涵蓋服務業的PMI從四月的50.5彈升至五月的55.1，遠高於路透預測的52.3，亦為2018年6月以來的最高水準。

服務業活動從受壓抑的需求中釋放出來，新商業指數從49.7飆升至56.7，為2018年1月以來最快增速。

歐元區五月份製造業PMI初值為62.8，稍低於前一月的62.9，但高於路透預測的62.5。由於工廠活動持續保持運轉，讓該讀數持續保持在高點。

產出指數從63.2降至61.9。

由於供給面問題，讓原物料供應成為賣方市場；投入成本指數的增幅創下歷史新高，為該次指數自1997年6月開始調查以來的最高讀數表現。

IHS Markit經濟學家Chris Williamson表示，通膨壓力會持續多久，這取決於供應方在多大程度上能迅速恢復與需求的一致性，但是目前這種失衡正在惡化，正在造成物價壓力。

疫情最糟糕的情況已經過去，將整體樂觀情緒推升至2012年7月有該紀錄以來的最高水準；未來綜合產出指數從68.9揚升至69.7。

(時報資訊)