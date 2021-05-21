台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，晶睿(3454)除提升防疫，也持續推動自動化生產，目前安裝調校、試產一切順利，預計6月開始正式量產，預期整條產線可提升40%的效率與產能，公司也同步規畫在桃園廠導入第二套自動化測試產線。

晶睿通訊去年營運受全球新冠肺炎疫情延燒、海外市場反覆封城與解封政策衝擊呈現年初高、年尾低，不過，美國國防授權法(NDAA)供應鏈移轉經過一年的調整，安控產業自去年底浮現市場需求反轉訊號，晶睿通訊今年第1季營運雖然呈現年減，但優於去年第4季，晶睿總經理廖禎祺對今年展望亦轉趨樂觀。

近期台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，晶睿因應疫情已採全區分流管制，同步執行單一據點人員分流，非場地設備必需的同仁多數採居家上班；此外，晶睿也加強辦公環境的消毒，並設定內部通報流程；截至目前為止，並沒有員工確診。晶睿各地辦公室與廠區間也禁止交流，直至疫情減緩。

為滿足台灣製造的產能，晶睿亦投資推動自動化生產，雖然自動化測試設備因物料吃緊延遲交貨，計畫也稍有延遲，但目前安裝調校、試產一切順利，預計6月開始正式量產，晶睿預期整條產線可提升40%的效率與產能，公司也同步規劃在桃園廠導入第二套自動化測試產線。

在與台達電(2308)合作方面，廖禎祺表示，晶睿在併入台達電之後，雖然隸屬於台達電的樓宇自動化事業群，但和其他事業群也都有合作計畫，如：工業自動化事業群就曾洽談智慧工廠相關應用，除智慧工廠專用攝影機外，也有考量工安需求、希望研發可以避免機器手臂打到人的裝置，在購料部分，台達電亦有協助晶睿展開統購，這部分有幫晶睿順利解決部分料況問題。

在品牌業務部分，廖禎祺表示，得力於地緣政治與安控產品的資安要求，公司加強推廣品牌通路，並接軌人工智慧物聯網及影像安防雲端服務，品牌銳變計畫也在持續進行中，預計6月會發布新的企業識別系統，視目前疫情規畫以線上活動為主。

(時報資訊)