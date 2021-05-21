因應全球疫情仍舊持續延燒，相比過去很多地區是有過之而無不及。Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 宣布，將於今年夏天推出 Zoom Events 多功能平台，集結 Zoom Meeting、Zoom Chat 以及 Zoom Video Webinar 的可靠性以及可擴展性於一個全面性的解決方案，協助活動主辦方可為各種規模的內部或外部觀眾舉辦售票制的線上直播活動。

Zoom Events 提供多重的使用情境 – 從協助大型企業夠無縫地管理和主持內部活動（例如：全體員工會議和業務高峰會），以及外部活動（例如：用戶大會）；到協助曾經使用 OnZoom 來建立、主持購票制的健身課程、烹飪班與戲劇演出的小型企業及創業家。目前為 Beta 版的OnZoom將被重新命名並加入 Zoom Events，其活動可以是不公開的，也可以供公開搜尋和瀏覽。

Zoom 近日的一項全球研究《我們希望我們的未來有多虛擬化？》，針對疫情後人們對於視訊在日常生活中的角色進行了調查。在美國，有 80％ 的受訪者認為，疫情結束後一切活動都會納入虛擬的元素；52％的受訪者表示，在疫情後，仍計劃持續參與實體和虛擬活動。由此可見，可以提供無縫混合式或虛擬活動體驗的多功能解決方案的需求已大幅提升。

Zoom Events （官網）平台的優勢包含建立活動中心輕鬆管理和共享活動、客製化的票務及報名系統、從同一入口網站控制訪客人數和收費、舉辦各種一次性或系列性的免費或付費活動、透過社群網路整合讓與會者相聚一堂、追蹤活動數據如出席率、註冊狀況與營收等、活動可以設為不公開或是發佈到我們的公開目錄中以及Zoom Events 可與現有付費的 Zoom Meetings 或 Video Webinar 帳號一起使用。

Zoom 產品長 Oded Gal 表示，他們了解到人們正在尋找未來參加活動的靈活性。而當混合模式將持續保持，對於希望透過簡單卻功能強大的解決方案來舉辦客戶、企業與公開活動的客戶而言，Zoom Events 是一個更好的解決方案。是幫助客戶擴展壯大以滿足消費者需求，同時持續在虛擬和混合環境中發展的另一種方式。

(科技)