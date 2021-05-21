外界不斷疾呼興建方艙醫院，台北市長柯文哲21日表示，現在臨時要蓋方艙醫院已經來不及，最快方法就是徵召大型旅館，推出加強版防疫專責旅館也就是「台灣版方艙醫院」，把過去醫院分級概念轉到防疫旅館使用。

柯文哲今主持防疫會議指出，因為來自醫院，對醫療體系比較了解，醫院有地區醫院、區域醫院和醫學中心、診所，一開始發現狀況改變，立刻對防疫旅館分級，轉成特殊功能整個效率會提高，迅速分為一般、收治居家隔離、收治確診者的防疫旅館。

他表示，依照危險度不同來分級，一般防疫旅館會大概100個人會出現1個確診，居家隔離的防疫旅館100個人可能約有10人確診，防疫專責旅館則是99％都是確診者，需要的防護、人員和裝備都不一樣。

柯文哲強調，最高等的加強版防疫專責旅館，也就是「台灣版方艙醫院」，現在臨時要蓋方艙醫院來不及，最快方法就是徵召大型旅館，考慮動線和經濟規模，也要看過人員素質，並要有一定程度的醫護人員在場觀察，確診者有20％需要治療、10％住到加護病房，有風吹草動變化就轉回醫院，把過去醫院分級概念轉到防疫旅館使用。

此外，目前北市有4家加強版防疫專責旅館，提供351間房間，北市副市長黃珊珊說，市府現在已經徵到1542名退休醫護人員將投入防疫工作。

(中時 )