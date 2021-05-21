為因應疫情及配合政府防疫措施，櫃買中心已於20日函請上櫃、興櫃公司自5月24日至6月30日止停止召開股東會，且因此而未能於會計年度終了後六個月內召開股東會者，豁免適用被變更有價證券交易方法等處置規定。

櫃買中心提醒投資人，上櫃、興櫃公司雖另擇期召開股東會，惟股東會召開前應辦理之各事項，皆依「原」股東會日期之相關時程進行，不影響「原」股東會停止過戶之股東名簿所載股東之權益，且投資人電子投票期間亦未變動，櫃買中心亦呼籲投資人多利用電子通訊行使表決權等股東權利，除減少群聚機會、降低風險外，亦可落實股東行動主義。

櫃買中心表示，為協助上櫃、興櫃公司配合調整股東會召開日期之相關資訊揭露與申報，已製作延期召開股東會之問答集供上櫃、興櫃公司參考，除已函文及電子郵件通知各公司外，亦置於櫃買中心網站首頁以跑馬燈供公司及投資人點閱。此外，櫃買中心將持續關注上櫃、興櫃公司與投資人所可能碰到或關心之相關問題，即時更新前揭問答集。

(旺報 )