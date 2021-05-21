新型冠狀肺炎疫情升溫，南投縣政府公告「自助選物販賣機店」（夾娃娃機）暫停營業至5月28日，仍有許多業者繼續插電營業，南投警分局配合防疫政策，查獲7家，埔里警分局查獲1家，依《傳染病防治法》移交主管機關裁罰。

南投警分局轄內共有自助選物販賣機店（夾娃娃機）105家，警方加強稽查，發現7家業者仍照常營業，經現場蒐證、拍照並聯繫負責人後，除勸導業者配合政策停業，也將移交主管機關裁罰。

南投警分局長鄭有益表示，警方全力配合查察縣府公告禁止營業的場所，同時呼籲業者配合防疫政策，切勿心存僥倖，也建議民眾於防疫期間減少外出，不要涉足公告8大類場域，若發現業者違規營業，將依法蒐證後移交主管機關裁罰，民眾若發現業者違法營業，也可向警察機關或主管機關檢舉，共同度過疫情難關。

埔里警分局為防止業者暗中營業，成為防疫破口，要求各派出所利用巡邏勤務，密集清查相關暫時停業業者，分局也成立聯合複查小組，連續編排聯合稽查勤務，由分局長方秋梅親自帶隊，針對轄內各類8大場所及46間娃娃機店查察，在埔里鎮東榮路查獲1家自助選物販賣機店，店內50多台娃娃機仍然插電營業中，警方現場蒐證、拍攝照片並聯繫負責人，然後移交主管機關裁罰。

方秋梅表示，疫情嚴峻，警方不容許業者有暗中經營業，也呼籲業者配合政府防疫措施，勿心僥倖以身試法，違規未停業者，蒐證後將依《傳染病防治法》移交主管機關裁罰，最高可處30萬元罰款。

(中時 )