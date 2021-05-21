新北市中和警分局接連查獲轄區內養生館、網咖未遵守防疫規定，仍持續營業，將依違反《傳染病防治法》報請市府目的事業主管機關裁罰。（中和警分局提供）

新北市中和警分局接連查獲轄區內養生館、網咖未遵守防疫規定，仍持續營業，將依違反《傳染病防治法》報請市府目的事業主管機關裁罰。（中和警分局提供）

國內新冠肺炎疫情升溫、三級警戒，新北市長侯友宜要求轄區八大娛樂業者暫停營業，但新北市中和警分局接連查獲轄區內養生館、網咖未遵守防疫規定，仍持續營業，將依違反《傳染病防治法》報請市府目的事業主管機關裁罰，最重將裁罰30萬元。

中和警分局進行轄內相關營業場所稽查，16日查獲1家養生館私自暗中進行按摩交易，經臨檢盤查現場服務小姐及顧客皆坦承有交易事實；另外，18日稽查網咖時，查獲1家網咖門戶大開，雖店內無顧客，但所有機台仍處於待機狀態，且有2名服務人員在店內，疑似有營業情事。

中和警分局表示，已蒐集相關事證，報請新北市政府進行裁罰。疫情進入三級警戒，外出時須全程佩戴口罩、保持社交距離，避免前往密閉空間及易造成群聚感染的場所，休閒娛樂場所業者必須暫停營業，嚴防疫情擴散，以降低感染風險，若有相關違規情事，一定嚴格稽查蒐證，並移請主管機關裁罰。

(中時 )