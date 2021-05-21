安妮克服懼高症，在鋼琴上獨舞。（伊林娛樂提供）

安妮日前與妹妹到澎湖旅遊。（伊林娛樂提供）

俄羅斯籍女星安妮21日發行新單曲〈我不怪誰〉，她前陣子趁宣傳期前，與妹妹到澎湖旅遊放鬆犒賞自己，豈料回台北不久，就碰上疫情進入第三級警戒，通告幾乎全取消，但歌曲數位上架計劃不變，安妮說：「現在防疫期間大家沒事別外出，有時間歡迎一起聽聽我的新歌。」

安妮表示自己對唱歌愈來愈有興趣，為了這首新歌，她持續上歌唱課練習，錄音的過程中，錄音師也發現她歌藝進步，讓她信心十足，更透露之後還會推出第3首單曲。這次歌曲製作和MV拍攝她全程參與，舞蹈不以她擅長的鋼管舞、國標舞為主，首次挑戰在鋼琴上跳現代舞，她提到這次困難的不是跳舞，最大挑戰是鋼琴很高，有懼高症的她必須克服恐懼，獨自在鋼琴上舞蹈。

不像上1首快節奏單曲〈自由女神Statue of Liberty〉，強調女性自信地做自己，這次抒情曲〈我不怪誰〉，雖然也是以女性角度出發，但主要呈現情感受挫時，從難過悲傷到最後蛻變新生的歷程。安妮說身邊很多朋友都曾有失戀或分手的經歷，「感情受挫難免會難過，但我覺得2個禮拜後，就不要再傷心了，人生有這麼多開心的事，不要為了1個人，放棄那麼多喜歡妳的人和事物。」

新歌〈我不怪誰〉除中文版，之後也會上架由安妮填詞、俄羅斯知名作曲家瑪莎科索佐娃（Masha Koltsova）編曲的俄文版本。安妮透露，她去年跨年時，主動傳IG聯絡對方，沒想到對方馬上回覆她，2人現在就像朋友。

(中時 )