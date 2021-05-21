新冠肺炎疫情升溫，台中市政府宣布5月22日開始，全市餐飲禁止現場飲食，配合此政策，設置在「台中驛鐵道文化園區」新站商場的「鐵鹿大街」，也決定延長自主停業時間至6月8日；位於站區二樓的便利超商營業時間則調整從早上7點開放至晚間9點。

業者表示，原本決定即日起停止營業至5月28日，但配合台中市政府的政策，決定延長停業時間至6月8日，此外，鐵鹿大街雖沒有確診者足跡經過，但有感於車站人潮多，20日晚間開始也進行全區消毒，維護員工與顧客健康。

(中時 )