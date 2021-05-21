根據《財訊》報導，擷發科技的設計工具，已經打入全球前三大的晶片商，讓晶片設計的速度大幅提高，」擷發科技總經理楊健盟雖不願意證實，但業界直指這個廠商就是高通。

這不禁令人好奇，像高通這樣國際級的晶片公司，為什麼需要這家台灣小公司的幫忙？擷發能提供的工具又是什麼？

在接受《財訊》團隊採訪時，楊健盟解釋，「簡單來說，擷發提供的就是一個高度自動化的晶片設計輔助工具，可以在非常短的時間裡，為客戶找出最好的晶片功能組合以及基礎的晶片布局，幫客戶縮短晶片開發時程與降低成本。」

打造IP授權平台加快流程

《財訊》報導指出，擷發在5年前創立時，推出的第一項產品服務，其實是智慧財產（IP）商城。楊健盟指出，晶片設計是非常複雜、門檻極高的工作，需要許多不同功能運算元件組合搭配，才能同時完成很多複雜的處理工作。這些運算功能不論是自行設計，或者是購買授權，都需要非常長時間的驗證過程，而且晶片改朝換代之後，這些功能也可能就會因為性能不夠好而被冷凍起來。

在接受《財訊》團隊採訪時，但是這些功能或IP，即使因此被淘汰或閒置，對其他晶片業者而言，可能還是具有極高的價值。擷發最初的IP商城發想，就是要打造一個中立交易平台，可以讓不同的業者購買這些閒置IP使用權，使用於自己的晶片設計中；一來可以為這些IP以及其創造者，帶來更多重的價值轉換能力；二來，也能讓這些IP的購買者能大幅降低晶片設計所需要的時間，能夠快速地推出符合客戶要求的產品。

根據《財訊》報導，在建立業界首個成功營運的IP授權交易平台後，擷發更以之為基礎，建立起所謂的ESL設計工具。「我們的目的就是要讓以後的晶片設計流程，可以高度的自動化，工程師只需要設計最關鍵的演算法部分，以及最終的調整，不需要花費大筆時間在基本功能的建立。」楊健盟表示，這點剛好和目前的EDA晶片設計工具有類似的目標，也因此除了有國際性晶片業者採用，更吸引自動化設計荷商Cadence的關注，都主動向擷發表達合作意願。

只不過，現在雖然獲得一線大廠的青睞，但擷發的發展卻不是一帆風順。事實上，在IP商城平台上線後，由於資金燒完，整個公司差點倒閉。楊健盟感慨地回憶起這段日子，即使當初的創業夥伴都願意以股換薪，持續為公司的發展努力，但楊健盟在遲遲找不到客戶的狀況下，只好為這些夥伴在竹科一一找到去處，最後只留下他自己和另一位創始人繼續衝業務。

(中時新聞網)