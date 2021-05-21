國際油價本周呈現明顯跌幅，布蘭特油期價格從2個多月來的高價69.59美元/桶，下跌到今（21）日的64.95美元/桶，周跌幅達5.4％。瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，這是受到疫情擴散的影響，印度、印尼及台灣等市場的能源需求減少，加上印度最大煉油商的產能利用率從4月的96%降至近日的84%，市場擔憂石油需求走軟，反之供給端傳出多項正面消息，市場估計石油供應將會增加。

瑞銀財富管理團隊表示，相信全球石油庫存及閒置產能會逐漸減少，預計全球每日供應缺口為150萬桶，一旦全球石油需求繼續不均衡上升，供給增長料將不會超越需求增長，進而油價會出現反彈。

對於國際油價的中期價位，瑞銀財富管理投資總監辦公室此次向市場定錨「有望在下半年挑戰75美元」，前次出現75美元/桶是在2014年12月間，當時油價是從每桶百美元價位往下走。

銀財富管理團隊在此次報告中，向投資人說明如何在傳統方法之外，更精確估算石油市場的供需，以對石油投資進行正確決策。該團隊指出，投資者可以透過出口數據，準確評估全球石油生產水平，從而計算庫存的變化，甚至可以利用衛星影像來追蹤運油船，推算不公布產油數據的地區供給情況，更準確得出全球庫存的面貌，以分析石油市場的供需狀況。

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