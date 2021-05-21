隨著全國進入三級警戒，民眾自主性居家防疫，對於行動通訊的需求也同步上升，台灣大哥大發現，雙北啟動三級警戒後，訊務流量明顯成長，特別是社群軟體(LINE/Google/FB等)的網路用量增幅更高達3成，而每日下午兩點疫情記者會開始後的網際網路流量，更較之前激增60%。

除此，台灣大的企業即時通訊軟體M+，更是發揮即時傳遞資訊、團隊協同合作的優勢，隨著居家辦公人數增加，單日發訊量翻倍成長，每天活躍使用企業用戶大增50%。

從數據分析可以看出，疫情升溫之際，民眾熱切掌握最新消息，同時透過社交軟體維持互動，減少疫情對於人際關係的衝擊。若以地區來看，新北市行動網路使用量成長最為明顯，增加達25%，遠高於全網使用量增幅15%，語音與數據使用量均大幅上揚。但台北市訊務流量成長幅度不到10%，也較全網平均為低，移動切換頻率亦明顯減少，顯見雙北共同生活圈在升級警戒後，往返台北市的人潮減少，工作地點轉移分散到各自家中，呈現防疫升級後的新生活型態。

另一方面，民眾減少出門，改用網路辦理業務，因此台灣大宣布，自22日起全台直營門市(機場門市除外)將全面縮短營業時間1到1.5小時，依各地方情況不同，結束營業時間提前至晚上8點或8點半(部分門市除外)，各門市營業時段請參考台灣大哥大官網公告。

為降低接觸風險，台灣大請用戶多利用台灣大官網、電話客戶專線或客服APP辦理相關業務。如需前往門市，請確實配合戴口罩、量額溫與實聯制等防疫措施，齊心應援台灣突破難關。

台灣大強調，整體頻寬流量充裕，具有低頻最大頻寬，室內涵蓋穿透最佳，5G涵蓋率更領先業界，能提供最佳室內涵蓋體驗。在此防疫的關鍵時刻，台灣大持續密切監控網路流量變化，機動敏捷應對，積極發揮通訊專業優勢，善盡電信業者的社會責任，目前持續關注各地快篩站行動網路涵蓋與品質，優化當地基站參數，確保台灣大行動通訊網路作為防疫工作的神隊友。

(工商 )