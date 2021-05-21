人民幣兌美元在岸價（CNY）21日收市升16個基點，最高見6.4301。人民幣兌美元在岸價收報6.4337，較20日下午4時30分收報6.4353，升16個基點，漲幅為0.02％；較晚上11時30分最後成交價6.4355，走強18個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）21日早段高見6.4296，截至下午4時42分，離岸價報6.4342，在岸價報6.4343。人民幣兌美元中間價21日報6.43，較20日報6.4464，升164個基點。

交易員指出，市場對聯準會貨幣政策正常化預期重歸冷靜，在就業狀況明顯改善前，聯準會大概延續寬鬆政策，這料持續限制美元反彈，人民幣亦會間接受益。

另有交易員認為，加密貨幣市場經歷波動後恢復升勢，緩和市場避險情緒，有助人民幣對沖分紅購匯的擾動。但分紅購匯季臨近，人民幣升勢亦會受限。

(工商 )