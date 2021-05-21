20日晚間美股反彈，納指更飆1.8％。港股21日高開後反覆，下試十天線後回穩，結束連跌三個星期的頹勢。

香港信報報導，恒指21日高開134點，報28,584點已為全日高位，開市掉頭向下，曾倒跌163點，見28,286點全日低，於10天線（約28,289）上方見支持，恒指中午跌58點。大市午後表現窄幅，恒指最終收報28,458，微漲8點。

本周只有四日市，恒指累漲430點，結束之前連跌三個星期之頹勢。國企指數收報10,702，漲59點，漲幅為0.56％。大市全日成交額為1,519.02億港元。科指返八千關，收漲109點，漲幅為1.4％，報8,025點，連漲四日。

個股方面，騰訊季績後遭多家券商下調目標價，收市跌3.4％，報588.5港元，為表現最差藍籌和科指成份股，成交居首達237.82億港元。申洲國際破頂，收漲4.5％，為表現最好藍籌。快手漲5.7％，報239.8港元，為表現最好科指成份股。

(工商 )