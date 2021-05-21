新北市長侯友宜指新北市醫護人員僅42.7％接種疫苗，向中央喊話疫苗不夠，台北市長柯文哲21日表示，新一批的疫苗已經進口，拜託中央盡快走完流程，要上戰場需要彈藥。

柯文哲今午主持防疫記者會，面對侯友宜向中央喊話，他指出，台北市醫生、護理師加起來4萬人，其他醫院人員加起來6萬以上跑不掉，現在疫苗不夠，所以要嚴格管制，有確診者的醫院第一優先，其他造冊處理，最近進口的41萬劑疫苗，如果可以的話拜託中央盡快走完流程，要上戰場需要彈藥。

面對前衛生署長楊志良說打疫苗地方政府沒有強制力，柯文哲表示，因為這些要治療、照顧確診者的醫護人員，在過去疫情不嚴重時，甚至幾乎沒疫情，可打可不打隨你高興，既然現在要照顧確診者就要打疫苗，不但是保護自己，也不允許成為破口。

柯文哲說，感謝全體醫護人員體諒與支持，包括他的太太陳佩琪「很支持我、也很感謝她」，但在這時候不是只有保護你自己，要讓戰線保持完整．若有突破口會對社會造成危險。

(中時 )