中央流行疫情指揮中心21日宣布高雄新增4例確診個案，高雄市長陳其邁也召開防疫會議，並公布確診者的相關足跡，確診的4名個案皆與「串門子海鮮燒烤店」有關，除了2位與北部確診者案2336同桌吃飯染疫、1位在隔壁包廂確診外，就連外場服務員也中鏢，他也成為串門子群聚感染事中首例確診的員工。

透過疫調資料顯示，案2964為高雄52歲女性，曾於14、15日與新北市案2336確診者在串門子海鮮燒烤店同桌吃飯，16、17日並未出門，18日開始有輕微咳嗽症狀，晚上去過裕誠路7-11誠美門市，隨後獲知一同吃飯的新北友人確診後，擔心自己受到感染，19日自行通知衛生局安排採檢，結果呈現陽性（CT值15），共匡列接觸者2人。

而案2965為高雄45歲女性，同樣也與新北市案2336確診者14、15日在串門子海鮮燒烤店同桌吃飯，15日下午1時到2時曾和家人至鳳山陳圓餡餅粥用餐，16至18日並未出門，17日感覺到輕微喉嚨痛，18日獲知獲知一同吃飯的新北友人確診後，自行通知衛生局安排救護車載送至醫院採檢，隔日結果出爐，呈現陽性反應，共匡列接觸者28人。

案2963是40歲男性，無慢性病史、旅遊史，14日晚間曾和疑似因為共用同一間廁所被北部確診者案2336傳染的案2527在串門子海鮮燒烤餐廳用餐，16日下午4時30分去過鹽埕區哈林體育用品店，接著到富野路一家無招牌茶業行。17日到美濃一家養護中心送保單，17日自覺喉嚨癢，18日接獲衛生局通知他被匡列為接觸者，19日採檢，20日獲判確診(CT值14) ，共匡列接觸者16人。

接著是案3146為40多歲男性是串門子海鮮燒烤店外場服務員，無慢性病史、旅遊史，是無症狀確診個案，他17日晚間7時曾至前金區NET購物，隨後獨自到大家迷你火鍋用餐，晚間11時再與同事至大胖豬油拌麵用餐，隔日晚間10點半下班後到大埔鐵板燒西子灣旗艦店用餐，19日曾2度到便利商店購物，20日凌晨接獲衛生局通知他被匡列為接觸者，安排至醫院採檢後，結果為陽性(CT值16.1)，共匡列接觸者3人。

(中時 )