本土疫情大爆發，指揮中心今（21日）宣布新增312例本土確診，截至目前為止已連續7天本土確診破百例，醫護人員忙翻，卻總是有人在扯後腿。台大名醫施景中看到近日「中和方唐鏡」新聞後感嘆表示，自己不珍惜生命就算了，不要把其他人扯下水，「你們良心過得去嗎？」

國內新冠疫情在社區多點爆發，台大醫師施景中在臉書表示，近日收到學生從馬祖寄來的「同島一命」巧克力，因為疫情暫時無法回台灣，該名學生的先生也是位急診醫生，隨時都有染疫或被匡列隔離的風險，因此，同住的2位小孩也隨時都可能找不到人照顧。

施景中坦言，在這種時期，一早卻看到新聞指出，有位中和民眾進了便利商店影印，「不但不戴口罩，還故意揶揄店員，然後不付錢就逃走了。」監視器錄影被公開後，道歉聲明卻還是像在開玩笑。

同事早上路過醫院大樓前，發現一堆病人或家屬都脫下口罩，在門口50公尺外聚集抽菸。對此，施景中無奈表示，「你們不愛惜自己生命就算了，不要把其他人都拖下水。想想有些防疫人員回不了家，有的人沒辦法抱自己小孩，你們良心過得去嗎？」

據了解，中和一位約40歲男子，20日上午7時進入超商，因配戴口罩遭店員揪正，竟上扮起電影《九品芝麻官》中角色「方唐鏡」，在門口大喊，「我進來了，我又出去了，打我啊！笨蛋。」影片曝光後馬上遭網友肉搜，本人隨後也在臉書道歉，然而，道歉聲明還藏頭「沒心沒肺」4字，網友痛批，一點誠意都沒有。

「中和方唐鏡」超商脫口罩來回跳 嗆店員：打我啊笨蛋！

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(中時新聞網)