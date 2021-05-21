疫情大爆發，新北市長侯友宜最近提出相關因應措施，屢遭民進黨質疑，國民黨更傳出有「誅侯」計畫；民進黨發言人顏若芳今駁斥，民進黨從未有這種計畫，國民黨更無需轉移新北市防疫問題的焦點。基於民意代表職責監督新北防疫政策，何來「誅侯」？

對於「新北不能倒！藍『正規軍』全面出動 侯友宜致電感謝江啟臣」報導，顏若芳強調，全國疫情升溫，全民都關注疫情發展的情況下，很遺憾看到國民黨在疫情關鍵時刻，江啟臣主席依然只關心政治操作的企圖。

她說，侯友宜市長在報導中顯然比較關心個人聲望而不是關心疫情控制，也令人感到遺憾。民進黨再次呼籲，值此關鍵時刻，朝野政黨都應該全力團結防疫，病毒不會分黨派，更不會分縣市，唯有全國一體團結防疫，我們才能克服病毒的挑戰。

顏若芳表示，從防疫開始至今，民進黨從蔡英文總統上下一貫訴求的就是「團結防疫守台灣」，因為民進黨知道，只有不分朝野、中央地方一起合作，才能有效落實防疫措施。這也是為何在台北萬華地區一開始爆發疫情的時候，陳時中部長和柯文哲市長第一時間達成共識，中央地方一起全力投入重點防疫，也看到有強化防疫的效果。

對於「誅侯」計畫；顏若芳表示，國民黨應該把地方民意代表的提醒當作是在幫助侯友宜市長，而不是把所有人的提醒都扣上帽子、貼上標籤。若國民黨這時候還在做政治操作、攻擊提出建議的人，這並不是解決問題的方法，而是解決提出問題的人。

顏若芳指出，如果真的如媒體報導，江啟臣主席還下令全黨上下發動攻擊，甚至還告訴媒體侯友宜市長打電話致謝江啟臣主席，這樣的媒體操作難道不會太斧鑿斑斑嗎？若按照國民黨中央的標準，那過去國民黨上下對蔡英文總統的指控，難道都是有計畫的「誅英計畫」；難道國民黨內部也有「誅時中計畫」？

顏若芳強調，很高興國民黨日前終於認清不分黨派、團結防疫的重要性，呼籲江啟臣主席這時候應該要下令呼籲支持者戴口罩、勤洗手，台灣面對嚴峻的疫情，最重要的就是要團結、配合指揮中心，病毒不分藍綠，朝野一起守護台灣。

(中時 )