全球最大的低軌衛星設計與酬載發射公司SpaceX正積極推動星鏈計畫（Starlink），透過發射龐大數量的低軌衛星，在全球建立一個相互連接的衛星通訊網路，不僅能解決全球仍有一半人口未能上網的問題，更將進一步重組現有的網路生態。

最新一期的《財訊》以「低軌衛星大商機」為題，深入報導這個近來台灣投資市場的新話題。根據《財訊》今年初，由特斯拉創辦人馬斯克創立的SpaceX，今年悄悄派出高管專程來台尋找長期合作的製造商，台灣網通業可望成為星鏈計畫中最緊密的合作夥伴。

《財訊》報導指出，就在疫情仍緊張的農曆年後，一群美國團隊悄悄專程抵台，經過二十一天的隔離，隨即展開一連串極度低調的拜會活動，從中央政府一路到民間企業，話題都圍繞在一個關鍵字上：SpaceX，這家由伊隆．馬斯克（Elon Musk）出任執行長，全球最大的低軌衛星設計與酬載發射公司。

「SpaceX在農曆年後，的確有一批高階主管來台尋找設備供應鏈。」工業局副局長陳佩利向《財訊》證實。她表示，SpaceX已經和相當多台灣業者洽談合作協議，但由於太空產業相對規模仍小，對於個別公司的營收貢獻占比仍低，廠商也不太敢貿然搶進，「很多都是只能做，不能說。」

《財訊》報導指出，在這次的拜會行程中，鴻海集團也對低軌衛星市場展現出高度興趣，與美方團隊互動密切，顯然是繼電動車之後，有意再進一步整合供應鏈，「對鴻海來說，目的是透過整合供應鏈來提高毛利率，但更重要的是，現在許多特斯拉的供應鏈，本來就是SpaceX的合作廠商，從電動車到低軌衛星的本體與地面設備等，具有高度的整合效益。」

《財訊》報導指出，全球更看好SpaceX推動的星鏈計畫（Starlink）：透過龐大數量的低軌衛星，在全球建立一個相互連接的衛星通訊網路，向地球上任何地方傳送網路訊號，不僅能解決全球仍有一半人口未能上網的問題，更將進一步重組現有的網路生態。

一旦星鏈計畫全面展開，將為整個通訊市場帶來新一波的革命，這也是為何台廠不敢忽略這個市場的原因。星鏈計畫不只要做小型衛星接收器，也布局大型地面站，需要大量的網通設備、伺服器，以及各種中大型的天線設備，包括芳興、創未來、昇達科等天線業者，以及公準、同欣電、瀚荃、維熹等通訊零組件業者都有機會受惠。值得注意的是，隨著SpaceX宣布移動地面站的概念，包括聯發科、穩懋、廣達、研華、中磊等小型基地台供應鏈也有機會受惠。

(中時新聞網)