3、4月期的營業稅，財政部已經宣布可以到5月31日申報繳納即可，但是為了維持民眾對發票的小確幸，財政部宣布，營業人須在下周一（24日）前申報3、4月期統一發票明細，否則造成代發獎金溢付就需要由營業人來賠付，營業人面臨要賠付最高獎金1000萬元的風險。

財政部表示，過去有開發票的營業人各期申報營業稅截止日期是15日，遇假日則順延，統一發票則是在25日開獎，營業人皆已經申報完成營業稅，財政部就可以依據營業人的申報明細進行勾稽，減少詐領獎金或者空白發票領獎的情況。

但因5月申報時間正好遇上本土疫情爆發，所以財政部決定，3、4月期的營業稅可以延到5月31日前申報繳納，不過如此就可能會影響到統一發票開獎，民眾就此喪失生活中的「小確幸」。

財政部決定，3、4月期統一發票如期在下周二（25日）開獎，營業人則要在24日前向國稅局申報、傳送該期的發票明細，財政部官員表示，透過mail或者傳真的方式都可以。

如果營業人未傳明細而導致代發獎金溢付，就須由營業人來賠付，營業人就面臨賠付統一發票最高獎金1000萬元的風險。

據財政部統計，目前為止，僅剩1.1萬營業人還未完成申報明細表，占比剛好為1.1％，大多數營業人都已申報完成，但提醒尚未申報者，應配合國稅局輔導辦理申報，以避免因未依規定期限申報，導致須賠付統一發票中獎獎金。

(中時 )