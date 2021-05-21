疫情嚴峻，19日晚上10點半有6名遊客無視疫情升三級規範群聚，還沒戴口罩、違法炊煮甚至轉動直播鏡頭，阿管處昨天在粉絲專頁公布相關影片，今天中埔分局表示，今天已經找到該3男3女，並通知到案說明，其中李男已依毀損公物罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，另外，其一行6人被依違反發展觀光條例及傳染病防治法也函送相關單位裁罰。

19號晚上10點半左右違法在二延平步道頂端涼亭炊煮且沒戴口罩，事後還轉動即時影像鏡頭，當下被民眾在直播上看到，趕緊通報阿里山國家風景區管理處，派出所員警抵達時一行人已不見蹤影，中埔分局表示，二延平步道口並無監視器，需下到台18線才有影像，但直播畫面一出，員警詢問附近民眾即有民眾表示知道他們是誰，順利通知他們到案。

阿管處指出，設置即時影像鏡頭是為了讓民眾在家也能一賭阿里山之美，卻一再有遊客因一己私利破壞公物，且這幾名遊客轉動幅度達到180度，極可能造成機器支架損壞，相關行為令人不齒。陳榮欽說，感謝警方火速抓到人，會依相關條例開罰，另，慶幸二延平步道的即時影像系統並未損壞。

(中時 )