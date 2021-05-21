東京奧運跆拳道亞洲區資格賽今天在約旦安曼登場，首日台灣共有3好手出賽，男子第3量級的劉威廷、第2量級的黃鈺仁及女子第1量級的蘇柏亞都順利挺進4強，距離東京奧運門票只差最後一步。

此次賽事是世界跆拳道聯盟公布取得奧運參賽資格的最後機會，台灣此次共派出2男、2女共4人參賽，選手於各量級項目前2名者，將取得參賽資格。

而為了備戰亞洲區資格賽，中華跆拳道協會規劃培訓隊前往烏茲別克進行移地訓練，並為適應不同環境，做最後備戰準備。

賽前中華跆拳道隊總教練劉祖蔭表示，此行以滿額4席門票為目標，今天首日賽事中華隊有3人出賽，率先登場的劉威廷以38比4輕取柬埔寨的米松納（Va Mithona）。

接續登場的黃鈺仁首輪輪空，次輪阿拉伯聯合大公國的阿麥斯馬瑞（Hassan Almesmari）同樣很快將比分擴大至雙位數分差，雖然黃鈺仁在比賽中一度被踢中鼠蹊部倒地，最終仍以30比0勝出。

曾獲雅加達亞運金牌的蘇柏亞則以20：0踢落黎巴嫩瑪莉拉（Habib Mariella），同樣安抵4強。稍後4強賽預計將在台灣時間晚間8點展開，3人只要再贏就能取得前往東京的門票。

(中時 )