新冠肺炎疫情嚴峻，台中市今天又傳出5人確診，為降低感染風險，環保局攜手社會局等單位，針對每天餐風露宿的街友執行「街友關懷專案」，除鎖定街友經常聚集的火車站、公園等23處重點區域加強消毒，並發送生活物資防疫包，提醒他們保護自己與他人。

社會局社工到台中火車站執行關懷計畫，先為街友噴灑酒精，並呼籲他們暫時離開火車站或東區、中區的公園等長時間停留處，讓防疫消毒大隊得以進入消毒。環保局指出，20日動員4區清潔隊、共13名消毒人員，出動5輛水霧式消毒車與背負式噴霧機，已針對火車站、公園等共23處街友聚集處進行地毯式消毒。

緊接著，社工也將事先準備好、長達一周可使用的口罩、酒精、紙肥皂與垃圾袋等防疫包發送給街友，社會局指出，防疫包的發放採取實聯登記方式領取，希望能確實掌握讓每名街友都拿到，可以充分利用、達到防範目的。

環保局長陳宏益表示，國內疫情升級到三級警戒，考量不少街友平時都在街頭餐風露宿，對於自我保護的防疫作為容易疏忽，特別與社會局合作、啟動街友關懷，除全面消毒街友居住地周邊環境，也以大聲公宣傳防疫相關注意事項，藉以達到提醒目的。

社會局強調，自從防疫警戒升級後，社會局人員分成白班、夜班兩個時段，除發放防疫包給街友，也配合廣播、設立告示牌等方式，加強宣導街友應戴口罩、勤洗手，落實防疫相關作為，另也呼籲民眾在室外應配戴口罩，若未戴者經勸告仍未改，將依《傳染病防治法》開罰。

(中時 )