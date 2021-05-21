因應疫情升溫，全台進入第三級警戒，技專校院招生策略委員會（以下簡稱招策會）今日表示，緊急應變小組會議決議，取消全國2387系科的四技二專第二階段「到校」甄試項目，改為僅採「書面資料」評比，而離島考生視訊面試也同步取消，考生無須移動至甄選學校或離島視訊中心，減少群聚染疫風險。

四技二專甄選入學為升學技專最大的招生管道，110學年度共計3138系科參與招生，於5月21日至28日受理第一階段報名；通過第一階段篩選的考生，依簡章規定，須在6月2日至10日再次進行第二階段報名、繳費及備審資料上傳。

招策會表示，通過一階篩選的考生，只要在6月2日至10日第二階段報名時，上傳甄選校系指定書面資料到甄選入學招生委員會網站，就可以完成第二階段甄選，由甄選學校進行審查。原定「到校」甄試項目的配分占比，將平分至統一入學測驗成績與書面資料成績兩大項。

招策會並提到，書面審查項目以備審資料審查為主，少數校系並另採體驗學習報告書、成果作品集、中文小論文等文件。依照此應變方案調整後，全體考生評比方式一致，仍以原定簡章招生名額錄取，不提供外加名額。

招策會強調，在6月30日前各甄選學校公告正備取名單，不論是正取或備取生，都需在7月3日前到招生委員會網站登記就讀志願序，7月7日統一分發放榜，各項招生日程均依簡章規定，不受疫情影響。

招策會主任委員王錫福表示，技專校院招生以配合防疫並兼顧招生公平為前提，所提應變機制可讓學生們安心防疫，而且不會影響學生的升學權益。

王錫福說，技專招生管道多元，在四技二專甄選入學之後，還有一個提供可以選填199個志願、採用統測成績分發的日間部聯合登記分發入學招生管道，將於7月8日至19日受理報名，請考生好好把握順利升學技專的最後一哩路。

(旺報 )