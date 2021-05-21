證券交易所審議通過三商家購(2945)股票申請上市案。

證交所於110年5月21日召開之第736次「有價證券上市審議委員會」，審議三商家購公司初次申請股票上市案，審議結果通過。

三商家購主要業務為民生消費品之零售及超級市場之經營，市場結構：110年第1季內銷99.99%、外銷未滿0.01%，董事長為陳翔玢，總經理為邱光隆，今年第1季合併營收為31.9億元，稅後盈餘為2236萬元，每股盈餘為0.37元。

(時報資訊)