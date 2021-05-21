《證交所》三商家購上市案審議通過 17:572021/05/21 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券交易所審議通過三商家購(2945)股票申請上市案。 證交所於110年5月21日召開之第736次「有價證券上市審議委員會」，審議三商家購公司初次申請股票上市案，審議結果通過。 三商家購主要業務為民生消費品之零售及超級市場之經營，市場結構：110年第1季內銷99.99%、外銷未滿0.01%，董事長為陳翔玢，總經理為邱光隆，今年第1季合併營收為31.9億元，稅後盈餘為2236萬元，每股盈餘為0.37元。 疫情升溫 北市審雙子星案環評差點流會 台北雙子星開發案環評 險流會 (時報資訊) #光隆 #三商家購 #證交所 #審議通過 #審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證交易陷「慢冷」危機 04:102021/05/17 財經要聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 《光電股》台首家用電大戶義務 元太拚達10％再生能源裝置容量 14:332021/05/17 財經 尚青論壇》糟，台灣經濟已現危機（何溢誠） 12:022021/05/17 尚青論壇 《櫃買市場》安格上櫃案通關 金麗科、716863今起預收券款 08:022021/05/17 財經 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 《證交所》證交所超前布局 台股不因疫情休市 08:022021/05/17 財經 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 桃園中平路交流道有譜 議員促加速推動 04:102021/05/17 地方新聞 證交所：上市公司基本面優、Q1獲利大躍進 17:322021/05/17 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 中信金也中鏢 中信銀、台壽各1人染疫 - 財經 官股神救援 台股力保萬六 - 財經要聞 - 工商時報 疫情重燃！外資領完股息就跑 這亞幣遭警告壞日子來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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