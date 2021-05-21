民進黨立委羅致政助理驚傳確診，立法院昨天連夜緊急全面消毒。朱立倫辦公室發言人凌濤批評，羅致政近來帶風向攻擊新北防疫不力，結果卻反而成防疫破口，要求羅與其助理應公布近日足跡。

民進黨立委羅致政某位居住在萬華的助理，由於居住在高風險熱區，於5月16日進行採檢，昨晚7點半助理接獲通知確診，成為立院首位助理確診個案，該助理5月17日至21日都未到立院上班。

羅致政今天在臉書表示，他在立院院內，不論戶內外都全程配戴口罩，由於近期出席朝野協商，為避免立院同仁過度恐慌，他昨晚進行抗原與核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示陰性，而他也會居家隔離14天。

朱立倫辦公室發言人凌濤批評，羅致政連日口水戰，拿防疫旅館數量誤導，帶風向抨擊新北市防疫做得不夠好，結果他本人及辦公室反而為防疫破口，為避免國人對國會淪陷存有疑慮，羅致政及助理除了自我篩檢隔離，也應立即公布近日足跡，不得隱瞞。

(中時 )