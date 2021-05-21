大陸女星黃奕外型清純，擁有一雙水汪汪的大眼睛，當年憑著演出電視劇《上錯花轎嫁對郎》、《還珠格格第三部天上人間》走紅，然而她卻被兩段失敗的婚姻拖垮了演藝事業，曾說自己也是在這幾年中反省，既然發生問題，就代表她在這方面是需要去改變，「人其實不怕遭遇問題，人就怕看不清自己。」然而她近日更忍不住自責讓寶貝女兒捲入她與第二任前夫黃毅清的糾紛，淚訴女兒曾被前夫誘導拍影片，自己卻無法保護女兒。

黃奕2011年再嫁SSCC上海超跑俱樂部及上海市體育發展基金會理事黃毅清，並在隔年產下1女，然而這段婚姻僅維持不到3年就亮紅燈；黃奕2014年爆出在酒店密會男性富商，令黃毅清火大在微博痛斥其長期出軌，兩人更為此引發家暴事件，同年6月，黃奕連發三份律師函，對丈夫提出離婚。

黃奕把女兒看得比生命重要。(取自黃奕微博)

黃奕一度認為與黃毅清的結合是命中注定，於是兩人交往沒多久就結婚，但真正生活後，才意識到對方是個情緒很有問題的人，與他生活在一起真的太壓抑又恐怖，在懷孕6個月時還被對方家暴，令她時時刻刻處在「因為你是名人，所以要忍受這些」的狀態。

黃奕近日上大陸節目《了不起的姐姐》，更淚訴與黃毅清離婚後，女兒每個月都必須去爸爸那邊，「只要我女兒回來後，都會有一些視頻…我女兒的視頻被放到網上去。」她說每次女兒只要送去前夫的那幾天都沒辦法睡好覺，因為害怕女兒不知道又要被拍了什麼，也自責無法保護好女兒，「每次女兒回來，她都會很傷心地哭啊什麼的，很無助地看著窗外一句話也不說。」

黃奕更透露有次前夫讓女兒說謊，說小孩遭遇到什麼的話題，那天上午她簡直要崩潰了，更坦言自己當時很生氣，斥責女兒為何要配合前夫拍這段影片說謊，而女兒也難過地說：「媽媽我真的不知道什麼是對錯，我只知道去我爸爸那我要聽我爸爸的，我好像說一點妳不好，爸爸開心了，就可以在網路上少說點妳的壞話。」說到這，黃奕更是自責到淚流不止。

(中時新聞網)