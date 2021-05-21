中聯資依金管會指示 延期召開股東常會 18:022021/05/21 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中聯資(9930)公告，該公司依金管會指示延期召開原訂股東常會。 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 金管會將強化兩大措施 (工商 ) #中聯資 #金管會指示 #召開 #股東常會 #延期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國民進黨辦受陸捐款辦餐會賄選 黨主席、祕書長判刑 10:362021/05/18 社會 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 11:292021/05/18 生活 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 12:342021/05/18 財經 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 財經熱門新聞 台灣若封城 謝金河斷言：經濟會萬劫不復 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 首家DRAM大廠中鏢 南亞科1名員工確診 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 台積電董座早警告！外資大殺16檔半導體股 卻被網酸爆這點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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