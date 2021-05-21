新冠肺炎疫情升溫、全國三級警戒，雙和醫院應變中心同步調高防疫策略及作為。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情升溫、全國三級警戒，雙和醫院應變中心同步調高防疫策略及作為，包括零接觸遠距離醫療門診、二大樓門口實施管制政策、專責病房分艙分流機制、調整個人防護裝備、高危險病人辨識、員工關懷等各項措施。

雙和醫院表示，遠距離醫療門診適用對象為非危急或初診病患，步驟一先打電話諮詢遠距醫療門診專線02-22490088＃1074（上午8時至中午12時）；步驟二確認民眾診療需求及通訊設備，民眾同意接受通訊診療後協助約診；步驟三成功通訊診療約診後，民眾通訊設備會收到預約成功的訊息（包含時段、醫師）。

步驟四醫師將以視訊進行身分核對，使用健保卡和身分證、開立處方及問診，同時會全程錄音錄影；步驟五完成診療後3天內須至一大樓6、7號批價櫃檯完成繳費及過卡再至藥局領藥。

在COVID-19的疫情持續擴大中，雙和醫院提供零接觸遠距醫療門診，經蒐集相關資料並審慎評估後，提出民眾最常就醫之三大科別作為此次零接觸遠距門診之首推，分別是腎臟內科、家醫科與神經內科，民眾可多多利用遠距醫療門診降低來院的次數，落實避免人員群聚及流動之政策，期將疫情傳染率降至最低。

雙和醫院院長吳麥斯表示，COVID-19疫情相對嚴峻，呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心之政策，若非必要之醫療，請民眾儘量待在家，並多多利用雙和零接觸遠距醫療門診之服務。

(中時 )