新冠肺炎疫情肆虐，立委馬文君感念醫護人員辛苦，21日送1600顆熱騰騰的包子、饅頭與800杯飲料到南投醫院，感謝醫護人員在第一線守護縣民的健康。

馬文君表示，疫情升溫，最辛苦的就是第一線的醫護人員，用餐經常無法準時，訂餐也不方便，於是與朋友發起準備包子、饅頭、牛奶、養樂多，對醫護人員致上最深的謝意。

近日還有Bella甜點專賣店，贈送100分奶油布丁甜品；青宏畜牧場免費提供450盒野放蛋，為醫護人員補充優質蛋白質；有泡麵土地公之稱的中寮石龍宮，也贈送南投醫院35箱泡麵，讓醫護人員填飽肚子，也保佑大家平安健康。

南投縣出現確診案例，南投醫院院長洪弘昌呼籲民眾勿驚慌，做好自主健康管理，外出應配戴口罩、勤洗手，遵守防疫政策，若有出現疑似新冠肺炎的症狀，就醫時應主動說明旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資訊，由醫療院所執行專業風險評估，安排快速又準確度高的篩檢，南投醫院為傳染病應變醫院，醫護人員平時就有接受專業訓練，守護南投縣民的健康。

(中時 )