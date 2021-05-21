疫情追追追！從華航諾富特到萬華清茶館 全台確診大爆發

台北市確診人數持續飆升，外界認為是否再延長3級警戒防疫，市長柯文哲21日表示，現在的狀況是自動自發封城，相信台灣國民的素質，可以撐過這次難關，完全的硬封城不太可行。

柯文哲今午主持防疫記者會時指出，現在的狀況是自動自發封城，相信台灣國民的素質，可以撐過這次難關，完全的硬封城不太可行，難道要把火車、捷運停掉嗎？

他表示，除了民生必需品，就減少人與人的接觸，現在快篩結果不是反應現在狀況，因為潛伏期2有至7天，若再加上PCR檢測還要等2天，現在確診數反應的是1周前的狀況，1周前母親節大家還沒有防備，從數字來看沒有一直往上飆，雖然疫情還未完全控制，但應該算是部分控制，大家再配合1周，看能否撐過去。

明後天就是周末假期，柯文哲特別對市民提出呼籲，除非必要別出門，留在家裡，除了民生必需品，我們沒有實施封城，是自動自發封城，再撐1個禮拜，疫情應該可以獲得控制，最後他還向萬華喊「加油！」

柯文哲也提到，每一個人都是我們的同胞，也沒有人會想被傳染、感染，這都是我們的同胞，大家互相幫忙撐過難關，決對不要對萬華有任何汙名化。

此外，新北市關閉公園，北市副市長黃珊珊說，北市公園處今天起關閉公園裡的體健、遊樂和小朋友會接觸到的設施，關至5月28日，一般公園還是會開放，公廁會加強清消。

(中時 )