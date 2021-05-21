面對一段關係的經營，有些人無論是友情、親情或是愛情，會因為過度關心而出現小心眼、愛吃醋的現象，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座因為缺乏安全感，所以佔有欲相當旺盛。

巨蟹座：總是擔心對方變心

無論是親情、友情或是愛情，缺乏自信、懼怕孤獨的巨蟹座，都希望自己在對方心中占有一席之地，如果巨蟹座發現你對他們不夠重視，很可能會引起他們的反叛心理，衍生出「與其你先放棄，不如自己先離開」的想法。

天蠍座：佔有欲強、執念深

生性多疑的天蠍座極度欠缺安全感，不過他們一旦確定一段關係，無論是戀人或是朋友，他們都能為你赴湯蹈火。與其被忽視，天蠍座更喜歡不被了解，因為佔有欲強、執念深的他們看多了世態炎涼，就怕受到傷害。

獅子座：個性霸道、控制狂

強勢霸道的獅子座自尊心強且嘴硬心軟，面對感情過分投入，加上佔有欲強，總是一而再再而三的試圖控制另一半的行蹤，無法忍受對方脫離自己的掌控，這會讓他們很沒有安全感。

雙魚座：越是關心越是忌妒

內心脆弱的雙魚座喜歡胡思亂想，心裡的小劇場從來沒有消停過，尤其是當自己不再是一段關係中的焦點時，他們內心防線就會開始瓦解，進而出現吃醋、耍小脾氣的舉動，為的就是不讓你多看別人一眼。

(中時新聞網)