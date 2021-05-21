疫情追追追！從華航諾富特到萬華清茶館 全台確診大爆發

新冠肺炎疫情延燒，台北市萬華區因聲色場所眾多，成為此次防疫破口之一；但今日仍有萬華民眾直擊，1名戴墨鏡的阿姨一直站在騎樓下問路人「要不要叫小姐？新進的小姐！」還說「幼齒的、1500元有地方」，讓民眾痛批太誇張，發文標記警方希望趕緊處理，痛罵「都什麼時候了，還敢拉客？」

1名網友今（21）日下午在臉書「我是萬華人」發文表示，他今天中午走路經過萬華某個巷弄時，突然被1名中年婦人叫住詢問「要不要叫小姐？新進的小姐！」他當下沒有理會離開，事後他PO文表示「唉！我知道生活不好過，防疫期間請配合政府規定，不要成為破口！」最後還在文中標記萬華分局康定路派出所，希望警方介入取締。

今日仍有萬華民眾直擊，1名戴墨鏡的阿姨一直站在騎樓下問路人「要不要叫小姐？新進的小姐！」還說「幼齒的、1500元有地方」。（圖／翻攝自臉書「我是萬華人」）

貼文公開後，也有其他萬華居民表示，確實有1名戴墨鏡阿姨一直對路人說「新來幼齒的、1500元有地方」，希望大家看到幫忙通報；也有人留言說「麻煩派便衣員警去巡查一下」、「萬華真的很需要整頓，太多問題一直放著都不處理」、「平常也就算了，這時候就真的得報警，太過分了」、「現在還叫小姐！不是吧」。

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市今(21日)新增127例本土個案，台北市長柯文哲下午在記者會中公布每個行政區感染狀況(本土加境外移入數字)，其中以萬華區最多，而萬華區俗稱「阿公店」茶室、飲酒店及茶藝館，就是成為這波疫情的破口之一，如今萬華色情產業竟被民眾直擊在疫情期間仍公然拉客，讓附近民眾惶恐不已。

(中時新聞網)